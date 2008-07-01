Рыбаков считает, что "проходимцы" не заберут у него мандат

Народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ (фракция БЮТ) заявляет, что не собирается выходить из фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.РЫБАКОВ сказал в интервью журналистам. Он отметил: “ничто не собьет меня с избранного пути, я и в дальнейшем убежден в правильности моего выхода из коалиции, которая стала политическим инструментом прикрытия незаконных грязных махинаций, и не собираюсь выходить из фракции БЮТ”.

И.РЫБАКОВ отметил, что в СМИ есть сообщение о решении межпартийного съезда БЮТ досрочно прекратить его полномочия народного депутата Украины. По его словам, «при этом все СМИ ссылаются на неназванные источники то в Верховной Раде, то в блоке, то во фракции, поскольку никакая официальная информация по итогам съезда не была обнародована и уже это обстоятельство наводит на мысль, что решение съезда (если такое и было) уязвимо со всех точек зрения”. Он добавил, что “очевидно, это хорошо понимают и те "проходимцы", которые разрабатывали авантюру по лишению меня депутатских полномочий”.

И.РЫБАКОВ отметил, что «ни один съезд, даже политической силы под руководством премьер-министра, не может прекратить полномочия народного депутата, поскольку это прямо противоречит Конституции и действующему законодательству”. Он добавил, что только Центральная избирательная комиссия может признавать обретение депутатских полномочий и прекращение их, и при этом в основе решения ЦИК “не может быть минимальной политической составляющей - только закон”. И.РЫБАКОВ отметил, что исходя из этого “я в полном объеме исполняю полномочия народного депутата Украины и далее буду работать в Верховной Раде во имя интересов общества и государства”. Он добавил, что в полном объеме исполняет обязанности народного депутата Украины: “возглавляю Межфракционное депутатское объединение в ВР “Контрабанде-СТОП”, встречаюсь с избирателями в Одессе и Одесской области, веду депутатскую деятельность и работаю над законопроектами”. По его словам, за последние недели “мною подготовлен пакет документов для информирования премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО о выявленных мною новых фактах контрабанды и коррупции в органах Государственной таможенной службы”. Он выразил надежду, что “колоссальный масштаб злоупотреблений побудит главу правительства к предпринятию безотлагательных мер реагирования”.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

30 июня источник УНИАН в БЮТ сообщил, что съезд блока лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

Сам съезд происходил за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

Источник также сообщил, что во время съезда было принято решение не давать никаких комментариев и официально не обнародовать решения блока.