Порошенко ожидал, что после его заявления Яценюк уйдет сам - СМИ
Петр Порошенко рассчитывал, что после его вчерашнего обращения к Яценюку и Шокину премьер оставит пост.
Об этом президент сказал во время заседания фракции БПП в среду вечером, ссылаясь на собственные источники пишет "Украинская правда".
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"Я ожидал, что после моего обращения Яценюк заявит об отставке сам. Ждал этого и после выступления Луценко", - отметил Порошенко.
По словам собеседников издания, президента возмутило то, что "отдельные депутаты" начали говорить, что он их обманул.
Сейчас Порошенко покинул заседание, а депутаты продолжают спорить из-за голосования, которое состоялось во вторник.
Как сообщалось, 16 февраля президент Петр Порошенко выступил с обращением, в котором призвал генпрокурора Шокина и премьера Арсения Яценюка уйти в отставку.
"Теперь уже очевидно есть запрос на полною перезагрузку правительства. Пока что у премьер-министра сохраняется возможность выбрать,каким способом лучше дать пространство для реализации этого запроса", - отметил президент.
При этом он подчеркнул: "Момент для частичного обновления Кабинета министров упущен. О нем слишком долго говорили, и в результате - заболтали. Тотальное переформатирование Кабинета министров должно происходить на основе действующей коалиции в составе "Солидарности", "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины".
Несмотря на это Рада провалила голосование за резолюцию недоверия Кабмину Яценюка. Нашлось всего 194 голоса.