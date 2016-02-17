Шокин ушел в отпуск, его отставку в ГПУ подтвердить не смогли

После того, как президент Петр Порошенко днем призвал его подать в отставку, в СМИ появились сообщения, что генпрокурор уже якобы написал заявление и передал его президенту, передает ТСН.

Однако позже стало известно, что Шокин с понедельника находится в отпуске и уже в четверг его ждут на работе. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Юрий Севрук.

Читайте такжеВ ГПУ ничего не знают о рапорте Шокина

Подал ли его шеф в отставку, Севрук прояснить не смог. "С понедельника он в отпуске. А писал ли заявление об отставке, у меня такой точной информации нет. Только в интернете я это вижу. Это же не означает, что его сегодня должны уволить", - пояснил Северук.

Напомним, вчера народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.

В свою очередь в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины заявили, что не имеют какой-либо официальной информации о написании генеральным прокурором Виктором Шокиным рапорта об отставке.