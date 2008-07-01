В БЮТ заявляют, что Рыбаков сам подписал себе "приговор"

У члена фракции БЮТ в Верховной Раде Игоря РЫБАКОВА сегодня нет оснований считать себя народным депутатом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Виктор ШВЕЦ (фракция БЮТ).

Таким образом, В.ШВЕЦ озвучил официальную позицию БЮТ относительно решения Конституционного Суда Украины, которым, в частности, признаны неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций. Депутат отметил, что, “по логике”, после этого решения КС невозможным является также и индивидуальный выход депутатов из парламентской коалиции, и такие действия депутата, соответственно, имеют следствием лишение его депутатских полномочий.

В.ШВЕЦ подчеркнул, что, таким образом, недавний демарш двух депутатов из БЮТ и “Нашей Украины – Народной самообороны” является “незначительным фактом”, не имеющем правовых последствий, и коалиция продолжает существовать.

Относительно дальнейшей судьбы депутата И.РЫБАКОВА, который написал заявление об индивидуальном выходе из коалиции, В.ШВЕЦ сказал, что после решения КС высший руководящий орган блока имеет полное право принять решение о лишении его депутатских полномочий.

Отвечая на вопрос УНИАН, может ли В.ШВЕЦ официально подтвердить, что вчера на межпартийном съезде БЮТ И.РЫБАКОВА уже лишили полномочий, депутат ответил, что такой съезд действительно вчера состоялся, однако все решения, которые были на нем приняты, после окончательного редактирования в ближайшее время будут обнародованы или лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, или пресс-службой блока. В.ШВЕЦ отметил, что может только заявить, что “у РЫБАКОВА сегодня нет оснований считать себя народным депутатом”.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ написал заявление о выходе из коалиции.

27 июня было обнародовано решение Конституционного Суда, которым, в частности, признаны неконституционными положения ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.

30 июня источник УНИАН в БЮТ сообщил, что съезд блока лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

Сам съезд проходил за закрытыми дверями, без участия представителей СМИ.

Источник также сообщил, что во время съезда было принято решение не давать никаких комментариев и официально не обнародовать решения блока. Чем вызвано такое решение собеседник агентства не уточнил.