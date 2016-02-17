Фракция БПП проведет заседание при участии Порошенко, будут говорить о судьбе коалиции - СМИ
17:00, 17 февраля 2016Политика
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В среду состоится заседание фракции "БПП Солидарность" с участием президента Петра Порошенко.
REUTERS
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в БПП.
По словам источников, встреча состоится в 17.00 в Администрации президента.
Члены фракции намерены обсудить ситуацию с заявлением Юлии Тимошенко о выходе фракции "Батькивщина" из коалиции и возможный выход из коалиции фракции "Самопомич".
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Как сообщал УНАІН, "Самопомич" также созывает чрезвычайное заседание из-за "олигархического переворота".
Напомним, фракция "Батькивщина" сегодня, 17 февраля, заявила о выходе из парламентской коалиции.
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