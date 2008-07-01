Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Батуми (Грузия) для участия в третьем саммите Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, в Батуми В.ЮЩЕНКО примет участие в заседании глав государств-участников ГУАМ, в пленарном заседании организации. Также запланирована встреча ГУАМ – Республика Польша на уровне глав государств.

Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч, в том числе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ, Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ в городе Сарпи откроют памятный знак “Дорога Грузии – дорога просветительства - Святого Андрея Первозванного”.

Как сообщалось ранее, на саммите будут присутствовать представители с более 25 стран и международных организаций, в том числе Литвы, Польши, Казахстана, Государственного департамента США, Японии. На саммите планируется принятие декларации “ГУАМ – интегрируя восток Европы” и коммюнике Батумского саммита. Возможно подписание декларации об использовании транспортного и транзитного потенциала, совместные заявления ГУАМ и стран-партнеров – США, Японии, Польши и Чехии, протоколы и документы сотрудничества в таможенной и правоохранительной сферах.

Также во время саммита Грузия примет председательство в этой организации от Азербайджана.