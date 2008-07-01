Регионалы изменили место встречи

Изменено место проведения презентации подготовленного Партией регионов проекта изменений в Конституцию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, проведение презентации для представителей СМИ проекта изменений в Конституцию состоится не в конференц-зале парламента, как анонсировалось раньше, а по другому адресу: Комитеты Верховной Рады Украины, ул. Грушевского 18/2, комната 12.

Дата, время и участники пресс-конференции не изменились: во вторник, 1 июля, в 12.00 состоится пресс-конференция народных депутатов Украины, членов депутатской фракции Партии регионов Александра ЛАВРИНОВИЧА и Елены ЛУКАШ, которые обнародуют проект внесения изменений в Конституцию Украины, подготовленный Партией регионов к рассмотрению в парламенте.

Вход по карточкам аккредитации к ВРУ.