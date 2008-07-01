Война в Персидском заливе повлечет рост цен на нефть

00:03, 01 июля 2008
Политика
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Аргументы кувейтских экспертов

Кувейтские эксперты считают, что возникновение военных действий в зоне Персидского залива из-за иранского "ядерного досье" привело бы к мировому энергетическому кризису и повышению стоимости барреля нефти до 200 долларов, сообщает кувейтское информационное агентство КУНА.

Эксперты обратили внимание, что недавняя "информационная напряженность между Вашингтоном и Тель-Авивом с одной стороны и Тегераном - с другой привела к небывалому росту цен, преодолевших предел в 142 доллара". Они считают, что "любой военный шаг, сделанный какой-либо из сторон, спровоцирует мировой энергетический кризис".

Исполнительный директор Нефтяной организации Кувейта Саад аш-Шувейб заявил агентству, что "при возникновении любой военной напряженности цена барреля нефти достигнет 200 долларов". Он мотивирует свое мнение тем, что Иран производит ежедневно 3 миллиона баррелей нефти, и "в случае создания напряженности в регионе мир будет лишен части его добычи".

Это мнение разделяет бывший заместитель министра нефти эмирата Иса аль-Оун. Он считает, что если цена нефтяного барреля выросла на 50 долларов за два года в условиях мирного времени, то "при возникновении войны цены сразу достигнут, как минимум, 200 долларов за баррель".

Еще один кувейтский нефтяной эксперт Талал аль-Базали сказал агентству, что ожидает роста нефтяных цен к концу года "при нынешних объективных обстоятельствах без возникновения войны" до 175 долларов. "Если война случится, подчеркнул он, то уровни, до которых поднимутся цены, трудно предсказать".

 

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