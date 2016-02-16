Голосов за отставку Яценюка нет, Порошенко пытается максимально ослабить премьера - политолог

Об этом заявил политолог, директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его словам, в ходе сбора подписей за отставку Кабинета министров президент Порошенко ведет себя крайне противоречиво.

"С одной стороны, он не стесняется скрыто убеждать депутатов фракции БПП поддерживать нужные ему законы, и мы не раз это видели – глава государства проявлял бешеную активность, а с другой – вчера и сегодня президент внезапно проявил редкую политическую скромность, когда речь зашла о судьбе реформистского правительства Яценюка", - отметил эксперт.

"При этом Порошенко публично подчеркивает, что поддерживает Яценюка, в то время как наиболее доверенные и зависимые от него депутаты БПП инициируют сбор подписей за отставку правительства", - добавил Виктор Небоженко.

При этом, отметил политолог, Порошенко пытается простодушно объяснить свое поведение тем, что он якобы рекомендовал своим депутатам голосовать по их личным убеждениям, а не по политической необходимости.

"Но тут президент демонстрирует не столько уровень изворотливости, сколько близорукость таких действий, поскольку таким образом давит и на правительство, и на собственный рейтинг, и в очередной раз доказывает, что его слова и дела сильно расходятся", - сказал он.

"В итоге Яценюк останется на должности, а Верховная Рада окажется еще более неэффективной, чем до соответствующего голосования", - подчеркнул директор социологической службы "Украинский барометр".

Виктор Небоженко также отметил, что такая позиция – и нашим, и вашим, – давить на Яценюка, в то же время обещая ему поддержку, разрушает общую структуру парламентского большинства.

"Депутаты от БПП в кулуарах признаются: "Мы не можем понять, президент за Яценюка, или против: с одной стороны, нам предлагают подписываться за отставку правительства, с другой – говорят, что правительство должно работать", - сказал эксперт.

"Скорее всего, Порошенко знает, что голосов для того, чтобы свалить Яценюка, не хватает, и делает все возможное, чтобы премьер вышел после отчета правительства максимально ослабленным, и тогда Порошенко, как он часто делал, протянет ему руку, пообещав знаменитую политическую конфетку под названием "Солидарность" в работе над реформами", - подытожил Виктор Небоженко.