Мороз поехал в Афины за подержкой своих принципов

С 30 июня по 2 июля в Афинах проходит конгресс Социалистического интернационала. Как сообщает пресс-служба СПУ, в работе конгресса принимает участие лидер СПУ Александр МОРОЗ. Также на конгрессе будет выступать секретарь политсовета СПУ по вопросам международной политики Денис ВОЛОШИН.

Согласно сообщению, Соцпартия принимает участие во всех форумах Социнтерна в течение последних десяти лет. 31 января 2006 года Соцпартия стала полноправным членом этой международной социалистической организации. «Позиция украинских социалистов, наши основные программные принципы находят понимание и поддержку в одной из самых авторитетных политических организаций мира», - уверен А.МОРОЗ.

Справка УНИАН. Социалистический интернационал - международная организация, объединяющая социалистические, социал-демократические и рабочие партии всего мира. В своем нынешнем виде Социнтерн официально существует с 1951 года. Сейчас в него входит 161 партия из Европы, Африки, Америки, Азии и стран Тихоокеанского бассейна, а также 10 ассоциированных членов и три братские организации: Социнтерн женщин, Международный союз социалистической молодежи и Международное движение "Фальконов" (Социалистический интернационал просвещения).