ООН не признает Голодомор геноцидом, чтобы не сердить Россию?

Президент Мирового конгресса украинцев Аскольд Лозинский заявляет, что в новой резолюции ООН по поводу Голодомора 1932-33 годов скорее всего не будет упоминания о геноциде украинского народа.

Об этом он сказал в интервью Бі-Бі-Сі, объяснив это неготовностью парламентов многих стран принять соответствующие резолюции.

По словам Лозинского, Великобритания вместе с Соединенными Штатами, Германией и Россией принадлежит к странам, которые пока не готовы признать Голодомор актом геноцида против украинского народа.

А поэтому, по мнению Лозинского, новая резолюция ООН по Голодомору, которую должны принять на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, скорее всего, не будет содержать упоминания о геноциде.

"Скорее всего, резолюция ООН не будет содержать слова "геноцид" в связи с тем, что Британия и другие страны не готовы под этим подписаться. Но будет упоминание о почтении памяти жертв Голодомора, будет указано, что это был Голодомор, что это было искусственно навязанное преступление против человечества" - считает Лозинский.

По словам президента Мирового конгресса украинцев, именно политическая конъюнктура мешает многим государствам назвать голодомор геноцидом украинского народа.

"Это политическая конъюнктура, которая связана очень часто с Россией. Поэтому для многих стран, которые не принимают резолюцию, это обусловлено тем, что это рассердит Россию. Однако фактически последние десять лет открылось столько документов, и эти новые архивные материалы сегодня более доступны", - сказал Лозинский.

"Мы уверены, что это не завершится в этом году до 22 ноября. Но на будущее с каждым годом мир придет к осознанию, что это была попытка уничтожить украинский народ", - добавил он.

Как известно, ранее глава политического комитета ПАСЕ, депутат из Швеции Йоран Линдблад сообщил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы будет изучать последствия Голодомора на территории всего Советского Союза, а не только в Украине.

Это он объяснил тем, что российская делегация в ПАСЕ лучше лоббировала свою позицию, чем украинцы.

Украинская правда