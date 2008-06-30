Тимошенко понравилось нравиться в России

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО за последние месяцы, а особенно после своего вчерашнего визита в Москву отмечает изменение отношения к ней в России с негативного на позитивное, причем не только со стороны руководства России, а также со стороны СМИ.

Об этом она сказала в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

Премьер-министр отметила, что многие годы в Украине против нее работала «черная пропаганда», в результате которой отношение к ней менялось и за границей.

«Много лет против меня в Украине работала «черная пропаганда», в том числе она дошла и до России. Из меня пытались сделать образ врага, и это удалось», - подчеркнула она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день в качестве премьер-министра она провела большую работу по налаживанию отношений как с Европой, так и с Россией.

Как сообщал УНИАН, после вчерашнего визита все российские СМИ передали слова В.ПУТИНА, сказанные им во время совместной пресс-конференции с Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она эффективный и популярный политик в Украине.