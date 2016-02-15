БПП проведет встречу с Порошенко: будут говорить о судьбе Яценюка и его Кабмина

Об этом сообщили источники во фракции, передает "Украинская правда".

По словам собеседников, заседание запланировано на 18.00 в Администрации президента.

Там фракция хочет сформировать свою позицию относительно судьбы правительства.

"Будет ли еще встреча с Яценюком, мы не знаем", - отметил собеседник.

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