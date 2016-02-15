БПП проведет встречу с Порошенко: будут говорить о судьбе Яценюка и его Кабмина

14:58, 15 февраля 2016
Политика
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Фракция БПП проведет заседание фракции при участии президента Петра Порошенко.

Фото УНИАН

Об этом сообщили источники во фракции, передает "Украинская правда".

По словам собеседников, заседание запланировано на 18.00 в Администрации президента.

Там фракция хочет сформировать свою позицию относительно судьбы правительства.

"Будет ли еще встреча с Яценюком, мы не знаем", - отметил собеседник.

Читайте такжеСМИ рассказали, как нарастал конфликт между политсилой Порошенко и "Народным фронтом"Ранее УНИАН сообщал, что "Батькивщина" и "Самопомич" будут собирать подписи за отставку правительства, Ляшко обещает поддержать.

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