БПП проведет встречу с Порошенко: будут говорить о судьбе Яценюка и его Кабмина
14:58, 15 февраля 2016Политика
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Фракция БПП проведет заседание фракции при участии президента Петра Порошенко.
БПП обсудит с Порошенко судьбу Кабмина Яценюка / Фото УНИАН
Об этом сообщили источники во фракции, передает "Украинская правда".
По словам собеседников, заседание запланировано на 18.00 в Администрации президента.
Там фракция хочет сформировать свою позицию относительно судьбы правительства.
"Будет ли еще встреча с Яценюком, мы не знаем", - отметил собеседник.
Читайте такжеСМИ рассказали, как нарастал конфликт между политсилой Порошенко и "Народным фронтом"Ранее УНИАН сообщал, что "Батькивщина" и "Самопомич" будут собирать подписи за отставку правительства, Ляшко обещает поддержать.
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