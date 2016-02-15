СМИ рассказали, как нарастал конфликт между политсилой Порошенко и "Народным фронтом"

Правда, перед тем, как озвучить фамилии будущих министров, он даже не всегда говорил с потенциальными кандидатами, говорится в расследовании "Украинской правды".

Отмечается, что тогда между БПП и НФ также продолжались долгие переговоры, и яблоком раздора была кандидатура Арсена Авакова, которого Яценюк хотел видеть на посту министра МВД. Кроме того, были проблемы и с регламентом коалиционного соглашения.

Журналисты УП отмечают, что в БПП требовали более жестких условий для Яценюка, под которыми он не хотел подписываться.

Например, в версии БПП Кабмин каждый месяц должен был бы отчитываться перед коалицией и подготовить план восстановления страны на 2015-2017 годы. Но в конечном варианте эти пункты исчезли.

В течение года представители БПП и НФ не скрывали, что в них накапливаются претензии друг к другу.

Так, отмечает издание, с первых дней нового правительства Яценюк объявил войну министру энергетики Владимиру Демчишину, что был назначен по президентской квоте. В президентском окружении критиковали министра внутренних дел Арсена Авакова и несколько раз пытались инициировать его отставку. В конце прошлого года противоречия вылились в инцидент с нардепом от БПП Олегом Барной и походы фракции Яценюка на встречу с президентом.

Читайте также"Украине нужен премьер с безупречной репутацией": Абромавичус рассказал, кого видит во главе Кабмина

Также стало известно, что еще в начале ноября прошлого года во время встречи "стратегической семерки", в которую входит ближайшее окружение президента и председателя правительства, Яценюк сказал партнерам, что сменить нескольких министров – это правильно и по-европейски. Но если речь идет о составе правительства – тогда ищите другой формат коалиции. "Очевидно, под словом "правительство" он имел в виду себя. Это такой шантаж", – рассказывал тогда УП один из участников встречи.

Риторика Яценюка с того времени не изменилась. Во время одного из совещаний с участием президента на прошлой неделе председатель правительства лишь в очередной раз стал утверждать, что он – фигура неизменна. Рассказывал, что за время работы в правительстве не стал ни миллионером, ни миллиардером, и что будет бороться за страну до победного конца.

Такие же тезисы Яценюк использует и во время встреч с послами разных стран, большинство из которых до последнего времени поддерживали идею сохранения действующего правительства.

В свою очередь в разговорах с депутатами западные дипломаты дают понять, что нельзя допустить обострения политического кризиса и перевыборов в парламент.

"Им не важны имена. Расшифровывая дипломатический язык, они сейчас уже говорят: ребята, выходите из кризиса, не потеряйте страну. Если у вас есть вариант, как выйти и кто будет нормальный премьер, под которого есть голоса – вообще не вопрос", – объяснил нардеп от президентской фракции.

Ранее УНИАН сообщал, что пока фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не оставляет идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. "Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.