"Инцидент выходит за всякие границы": Гройсман инициирует отстранение Барны от участия в пленарных заседаниях

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодняшний инцидент в Верховной Раде выходит вообще за всякие границы. Каждый имеет право на свою оценку действий правительства. В парламенте мы должны говорить объективно и о том, что сделано, и о том, что заслуживает критики. Но никто не имеет права на то, что сделал депутат Барна. У всех есть физическая сила, но ее применение в парламенте вообще недопустимо. В такой ситуации каждый, кто берет слово, должен проявить мудрость, успокоить ситуацию, а не подстрекать ее. Я поддерживаю решение "Блока Петра Порошенко" относительно исключения этого депутата из фракции. И я буду ставить вопрос об отстранении его от участия в заседаниях Верховной Рады в соответствии с той нормой регламента, которую мы приняли еще весной. Надо, наконец, искоренить силовые конфликты в Раде, и мы должны жестко реагировать на такие ситуации", - считает спикер.

Читайте такжеБарна объяснил свою атаку на Яценюка

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка депутат Олег Барна из фракции «Блок Петра Порошенко», собирающий подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и положил букет красных роз, перевязанный черной траурной лентой. После этого Барна вынес Яценюка с трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты от БПП.

После инцидента лидер фракции БПП Юрий Луценко попросил прощения от имени фракции за инцидент с Барной.

Позже стало известно, что Барну из фракции исключили.