Годовщину Шухевича в Симферополе удалось отметить частично

Крымские организации Конгресса украинских националистов и Украинской народной партии не смогли провести в Симферополе митинг и шествие по случаю 101-й годовщины со дня рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича и 67-й годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства так, как планировали изначально.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты правых сил планировали провести митинг на главной площади Симферополя - площади Ленина - и шествие к памятнику Шевченко, однако в этом им помешали левые.

Активисты Компартии, Соцпартии, Блока Витренко, Партии регионов, СДПУ(О), Союза левых сил, партий «Русский блок» и «Союз», Евразийского союза молодежи заняли площади Ленина и площадь перед памятником Шевченко. Митингующие выступали под флагами своих политсил и российскими флагами, у них были транспаранты: «Бандеру и Шухевича – на свалку истории!», «Освободим нашу землю от бандеро-фашистких оккупантов!», «ССовцам – по рогам!» и т.п.

Участники акции периодически скандировали: «Бандеры, вон из Крыма!», «Украина, вон из Крыма!», "Долой Ющенко!", пели «Священную войну». Также левые принесли с собой яйца.

Активисты правых сил тем временем провели молебен в кафедральном соборе Владимира и Ольги (УПЦ КП). Затем на площадке перед собором их окружили активисты левых сил. Они сиренами мегафонов пытались помешать выступлению правых, разбросали листовки, которые планировалось раздать в ходе акции. Правые держали в руках флаги УНП, КУН и флаги Украины, пели гимн Украины, периодически скандировали «Шухевич, Бандера – герои Украины!».

Противников и сторонников Р.Шухевича разделяла цепь бойцов «Беркута» и Внутренних войск.

Простояв так около часа, активисты украинских националистических сил начали сворачивать акцию, в них полетели несколько яиц. Однако «в цель» ничего не попало. Затем свернули свою акцию и левые.

Лидер Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН на вопрос, считает ли он, что левым удалось сорвать акцию ко дню рождения Р.Шухевича, ответил отрицательно. «Главное то, что мы собрались по случаю дня рождения Шухевича и провозглашения Украинской независимости. То есть, наша цель была достигнута, наша акция удалась», - сказал О.ФОМУШКИН.

Лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ заявил, что сегодня «весь Крым» восстал против проведения акции ко дню рождения главнокомандующего УПА и сорвал ее. «Весь Крым пришел реагировать, потому что Крым никогда не допустит на свою землю фашизм», - сказал Л.ГРАЧ, добавив, что организаторов акции - сторонников УПА нужно отправить в психиатрическую лечебницу.