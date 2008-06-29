В ЮАР китайцев признали чернокожими

Южноафриканские граждане китайского происхождения добились от государства права называться чернокожими. Решение об этом приняло региональное отделение Верховного суда ЮАР в Претории, сообщает агентство France Presse.

Иск был подан Китайской ассоциацией Южной Африки, которая утверждала, что после отмены политики апартеида в 1994 году, китайцы не получили тех привилегий, которые по закону были положены расовым группам, притесняемым при прежнем режиме: черным, индусам и потомкам от смешанных браков.

Жертвам политики расовой сегрегации, проводившейся белым меньшинством, теперь позволено приобретать акции ведущих южноафриканских компаний по льготной цене. Кроме того, чернокожим отдается преимущество при рассмотрении вакансий на посты топ-менеджеров.

Истцы отмечали, что до отмены апартеида китайцев причисляли к цветным, а с 1994 года их расовая принадлежность оставалась непроясненной.

По данным ассоциации, из 46-миллионного населения ЮАР граждане китайского происхождения составляют менее 10 тысяч. BBC News пишет, что в Южной Африке проживают приблизительно 200 тысяч этнических китайцев. В статье о южноафриканских китайцах на "Википедии" их численность оценивается в 20-50 тысяч человек.

По мнению ряда исследователей, власти ЮАР просто забыли об этнических китайцах, так как они составляют небольшую часть населения и ведут замкнутый образ жизни.

Лента.ру