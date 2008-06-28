Спецслужбы США смогут собирать информацию о гражданах Евросоюза?

Правительства США и стран Европейского союза близки к соглашению, позволяющему американским спецслужбам собирать личную информацию о гражданах стран ЕС, такую, как операции с банковскими карточками или подробности передвижения. Такая информация со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции текст предварительного межправительственного соглашения была опубликована в одном из американских СМИ, передает Reuters.

По данным СМИ, данное соглашение может стать настоящим прорывом в переговорах между Вашингтоном и Брюсселем о сборе информации о частных гражданах европейских стран, въезжающих в США.

В документе, на который опираются СМИ, не указывается, когда именно соглашение может быть подписано, однако известно, что администрация действующего президента США Джорджа Буша намерена поставить точку на данной проблеме до января, то есть до истечения своих полномочий.

США активно добиваются от других стран информационного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

В июне 2007 г. ЕС и США достигли предварительной договоренности по вопросу обмена личными данными пассажиров, совершающих трансатлантические перелеты. Вашингтон настаивает на необходимости передачи информации о пассажирах на межконтинентальных рейсах для более успешной борьбы с терроризмом. Однако для вступления в силу соглашения необходимо получить согласие всех 27 стран - членов Евросоюза.

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