Тимошенко и Путин пробеседовали два часа тет-а-тет (добавлены фото)

Сегодня премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН в Москве в течение двух часов проводили встречу в формате тет-а-тет.

Как передает корреспондент УНИАН, после этой встречи, открывая расширенную встречу сопредседателей комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, В.ПУТИН сообщил, что в ходе разговора с Ю.ТИМОШЕНКО обсуждались текущие, наиболее злободневные и актуальные вопросы сотрудничества, в частности в сфере энергетики, кооперации и военно-технической промышленности. Он высоко оценил результаты работы правительств двух стран за два месяца, прошедшие после третьего заседания комитета.

«Мы с удовольствием отмечаем динамичный рост взаимного товарооборота», - заявил В.ПУТИН, отметив, что по итогам 2007 года товарооборот достиг уровня 30 млрд. долларов. В.ПУТИН подчеркнул, что ускоренными темпами растут объемы поставок продукции.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что за последние месяцы правительствам Украины и России удалось достичь «абсолютно новой динамики партнерства». Она отметила, что из 11 приоритетов сотрудничества, определенных на третьем заседании комитета по 9 уже созданы планы действий. В частности, по ее словам, это касается создания зоны свободной торговли с учетом правил ВТО, создание единого межгосударственного центра по обогащению урана, а также авиастроения.

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