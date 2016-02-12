Если Кабмин отправят в отставку, президенту будет не на кого перекладывать ответственность за ситуацию - эксперт

Об этом в комментарии заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Президент Пётр Порошенко сделал многое для дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка, но с другой стороны волна критики и интриг, которая была выброшена против действующего правительства, молниеносно переместилась на самого президента. И чем больше гарант в различной форме критиковал Кабинет министров, тем большую силу отдачи чувствовал сам Пётр Алексеевич", - сказал Небоженко.

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По словам политолога, если президент достигнет желаемого – падения правительства Яценюка, - с этой минуты Порошенко запустит два очень неприятных для себя момента.

"Первое, начнутся яростные склоки внутри парламентского большинства, ядром которого является Блок Петра Порошенко и примкнувшая к нему оппозиционная платформа. С другой стороны, после ухода Яценюка президент единолично несёт ответственность за нового исполняющего обязанности премьер-министра", - сказал Виктор Небоженко.

"Как только Арсений Яценюк выйдет из здания правительства, счётчик ответственности за страну будет включен только у одного человека – Петра Порошенко. Поскольку Яценюка, как объекта критики, уже не будет, а новый премьер будет прятаться от волны гонений и критики за спину самого президента", - резюмировал эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что пока фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не отказывается от идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. "Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.