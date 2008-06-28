Криль не верит в перевыборы в ближайшем будущем

Руководитель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ не видит оснований для проведения в ближайшее время внеочередных выборов в ВР.

Об этом он заявил в интервью газете “Зеркало недели” №24 (703) от 28 июня - 4 июля 2008 года.

“Я не верю. Сегодня нет ни юридических, ни политических оснований для того, чтобы такие выборы состоялись”, - сказал И.КРИЛЬ, отвечая на вопрос, верит ли он в проведение таких выборов.

По его словам, еще одни досрочные выборы ничего не изменят. Он отметил, что все останется так, как есть. “Кто-то наберет больше, кто-то меньше, но избирательная система такая, что менять нужно в первую очередь ее. Если ее изменить (что пока нелегко), тогда можно было бы проводить выборы. А если ничего не изменится, то смысла в их проведении нет, и инициаторов не будет”, - добавил И.КРИЛЬ.

Он отметил, что пропорциональная система показала свою нежизнеспособность. По его словам, нужно выбирать любой из многочисленных вариантов открытых списков. “Это, с одной стороны, приблизит политиков к людям (они будут знать, кого избирают). С другой, - те, кого они избирают, будут знать, перед кем они отвечают. Вот такую систему нужно вводить в Украине.”, - добавил руководитель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ также считает нецелесообразным введение императивного мандата, поскольку это является “политическим закрепощением”. Он отметил, что это полный анахронизм, который хотят ввести политические силы, чтобы прикрыть свою безответственность перед народом при формировании списков. «При формировании списков также нужно отвечать. Не тогда, когда депутат голосует не так, как нравится лидеру, а когда формируются списки”, - подчеркнул И.КРИЛЬ.