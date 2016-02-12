Яценюк передумал настаивать на отставке Демчишина: "Он встал на путь исправления"

Об этом сказал в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

В частности, отвечая на вопрос о том, продолжает ли глава правительства настаивать на отставке главы Минэнергоугля, Яценюк ответил: "Он встал на путь исправления".

Глава правительства также отметил заслугу Демчишина в проведении тендера на покупку оборудования для госхолдинга "Укрэнерго". В ходе торгов цена закупки была снижена с первоначальной в 2,2 млрд грн до порядка 900 млн грн. "Сэкономили 1,3 млрд грн… Бюджетных средств", - отметил глава правительства.

Читайте такжеЯценюк рассказал, каких министров намерен уволить в ближайшие две неделиКак сообщал УНИАН, министр Демчишин был назначен на должность по квоте президента Порошенко в декабре 2014 года. В период совместной работы Яценюк не единожды высказывал претензии к работе министра, прямо намекая на необходимость его ухода из правительства.

Одной из главных причин недовольства премьера был контракт на поставку электроэнергии в Крым, по которому велось служебное расследование. Позднее к перечню претензий добавился тендер на покупку трансформаторов для "Укрэнерго".

Конкурс не единожды срывался, всякий раз в пользу одного участника - Запорожского завода "Запорожтрансформатор", подконтрольного по данным СМИ бизнесмену Константину Григоришину.

"Запорожтрансформатор" входит в группу "Энергетический стандарт" и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.