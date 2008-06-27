Грузия отрицает план раздела Абхазии на зоны влияния

Спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе сообщил сегодня журналистам, что о разделе Абхазии на сферы влияния Тбилиси и Москвы не может быть и речи. "Никакого раздела не будет. Каждый квадратный сантиметр этой земли принадлежит грузинскому государству, и никто не собирается уступать ни одного сантиметра", - сказал он.

По его словам, "если речь идет о конкретных предложениях, возможен тактический план, как поэтапно, шаг за шагом, урегулировать конфликт".

"Никому ничего не отдадим. У нас есть мирный план урегулирования конфликта в Абхазии, который предусматривает создание свободных экономических зон в Гальском и Очамчирском районах Абхазии", - сказал на пресс-конференции президент Грузии Михаил Саакашвили.

Президент подчеркнул, что население Абхазии и грузины, которые вернуться в Абхазию, должны увидеть пользу от интеграции в единое грузинское государство и стать участниками экономического развития страны. Саакашвили отметил, что Абхазия - это значительный туристический потенциал Грузии, и "через пару лет этот регион приведет к увеличению грузинской экономики втрое".

Сегодня российские СМИ распространили информацию, в соответствии с которой Тбилиси инициировал фактический раздел Абхазии на зоны влияния - обширную российскую и небольшую грузинскую, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В случае поддержки такого плана, Грузия, по версии СМИ, откажется от вступления в НАТО и предоставит России полную экономическую свободу в Абхазии.