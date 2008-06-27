Клюев: если коалиции нет, то Конституционный суд не поможет
Зампред ПР приводит доказательства
Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ считает, что сегодняшнее решение Конституционного Суда относительно неконституционности права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций для формирования коалиции не является обязательным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил на пресс-конференции в Житомире, комментируя сегодняшнее решение КС.
По его словам, после того, как два народных депутата вышли из парламентской коалиции, с этого момента она перестала существовать.
"Все разговоры о том, что коалиция существует и что лидеры фракций, которые входят в ее состав, соберутся, напрягут последние силы и у них будет 226 голосов в парламенте, то это - "от лукавого". Сейчас основная задача спикера Арсения ЯЦЕНЮКА - объявить на пленарном заседании ВР о том, что коалиция перестала существовать, после чего начнется переговорный процесс между политическими силами в Верховной Раде", - сказал А.КЛЮЕВ.
Он также отметил, что упомянутое решение Конституционного суда является "желательным, но не обязательным". "Все, что касается Конституционного Суда, то решение этого суда о существовании или несуществовании коалиции в парламенте, является желательным для того, чтобы расставить все точки над "i", но если говорить в целом, то необходимости в таком решении нет", - подчеркнул депутат.
Он также отметил, что согласно Конституции Украины, коалиция образуется фракциями, в составе которых насчитываются 226 и больше человек.
"Если 226 голосов в ВР нет, то никакой коалиции не существует и то голосование, которое было в ВР на прошлой неделе, доказало, что коалиция имеет в своем составе лишь 225 голосов и ни одно голосование силами коалиции не прошло. Если взять более глобально и проанализировать в целом, как голосовала коалиция, то единственным положительным голосованием коалиции было голосование за премьера Юлию ТИМОШЕНКО и утверждение состава Кабмина - тогда эта коалиция собралась и проголосовала собственными силами. После этого без помощи политических сил, которые не входят в парламентскую коалицию, ни один законопроект не проходил", - отметил А.КЛЮЕВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня было обнародовано решение КС, которым, в частности, признано неконституционными положение ч. 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции или не входить ни в одну из зарегистрированных депутатских фракций.