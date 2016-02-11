Филатов признался, что был несчастлив в Раде, сравнив ее с большой переменой в школе

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Знаете, есть хорошая поговорка: лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме. В этом зале психологически очень тяжело. Представьте себе большую перемену в школе: дети бегают, кричат и бьют друг друга портфелями по спине. И там это гул, крики, тебя все время кто-то дергает - с утра до вечера. Это невозможно. Я был несчастлив, находясь в Раде. А вот сейчас, если бы закончились эти проблемы с Корбаном, я был бы самым счастливым человеком", - заключает Филатов, вспоминая о том, что дело его друга и бизнес-партнера слушается в суде.

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Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат, кандидат от партии «Всеукраинское объединение патриотов - УКРОП» Борис Филатов победил во втором туре выборов городского головы Днепропетровска 15 ноября. За него проголосовали 184 тыс. 874 избирателя. Его оппонент - представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул получил поддержку 158 тыс. 752 избирателей.

Филатов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

26 ноября Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. За это решение проголосовали всего 207 народных депутатов из 316 зарегистрированных в сессионном зале.

24 дкабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Филатова.

Полный текст читайте в выпуске журнала "Новое время" 12 февраля.