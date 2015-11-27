Филатов принёс присягу днепропетровского городского головы

Как передает корреспондент УНИАН, присягу также принесли все 64 депутата горсовета избранные на местных выборах 25 октября.

Председатель Днепропетровской городской избирательной комиссии Валентина Панкулич вручила Филатову удостоверение городского головы. Сессионный зал горсовета был заполнен людьми, гимн Украины исполнял вживую духовой оркестр.

В то же время, депутат от фракции «Самопомич» Артем Хмельников заявил, что сессия и подписанные мэром решения будут нелегитимными, поскольку Верховная Рада не проголосовала за сложение Филатовым мандата депутата ВР.

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Хмельников заявил, что его фракция в знак протеста покидает сессионный зал. В зале раздались возгласы «Позор!» и «Филатов!».

Сам городской голова заявил журналистам, что, согласно закону, он написал заявление о сложении мандата депутата ВР несколько дней тому назад и вопрос в том, почему Верховная Рада не приняла решения по этому заявлению.

По словам представителей "Самопомочи" и "Оппозиционного блока", законно избранный мэр Борис Филатов не имел права принимать присягу, поскольку Верховная Рада Украины не проголосовала за сложение его депутатских полномочий.

"Борис Филатов имел право принять присягу, так как зарегистрирован горизбиркомом в качестве мэра. Регистрация происходила с учетом законов Украины о местных выборах и статусе народного депутата Украины. Общие нормы закона о местных выборах устанавливают пакет документов, который должен подаваться избранным мэром. При этом специальная норма закона о статусе народного депутата предусматривает, что приступить к обязанностям он может после подачи заявления о сложении полномочий. Все понимают, что сложение депутатских полномочий может затянуться. Поэтому законодатель так и прописал закон, по которому депутат, который не сложил полномочия, может быть избран мэром. Горкомиссия при регистрации Филатова ссылалась на статью 3 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и соответственно зарегистрировала Бориса Филатова и провозгласила его мэром", – отметил юрист, депутат горсовета Александр Санжара.

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Кроме того, во время заседания и. о. секретаря горсовета Галина Булавка на выкрики депутатов от «Самопомочи» и «Оппозиционного блока» ответила, что регламент не предусматривает возможность задавать вопросы и ставить их на голосование, и Борис Филатов принял присягу. После чего он объявил перерыв в заседании и попросил всех покинуть зал.

«Вы все были очевидцами происходящего безобразия в сессионном зале. Я призываю лидера партии «Самопомич» господина Андрея Садового распустить фракцию «Самопомич» в Днепропетровском горсовете. Если он ответственный политик, – должен принять такое решение», – сказал на брифинге мэр Днепропетровска. Причиной этого Борис Филатов считает создание «Самопомиччю» вместе с «Оппозиционным блоком» и «Громадянской позицией» широкой коалиции.

По словам Бориса Филатова, фракция УКРОП будет блокироваться в горсовете с фракцией БПП, а на пост секретаря горсовета будут предлагать Камиля Примакова.

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В ходе сессии объявлен перерыв до следующей недели.

Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат, кандидат от партии «Всеукраинское объединение патриотов – УКРОП» Борис Филатов победил во втором туре выборов городского головы Днепропетровска 15 ноября. За него проголосовали 184 тыс. 874 избирателя. Его оппонент – представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул получил поддержку 158 тыс. 752 избирателей.

Филатов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

26 ноября Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. За это решение проголосовали всего 207 народных депутатов из 316 зарегистрированных в сессионном зале.