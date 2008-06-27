Ющенко сказал Тимошенко, куда еще нужны деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен поручить правительству окончательно решить проблемы с ликвидацией последствий прошлогодней аварии в Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь на встрече В.ЮЩЕНКО с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимиром ШАНДРОЙ и мэром г. Керчь Олегом ОСАДЧИМ. Основная тема разговора – ликвидация последствий аварии в Керченском проливе.

Президент выразил обеспокоенность темпами работ, которые ведутся на месте по устранению экологического вреда, нанесенного этой аварией.

«Мы можем потерять курортный сезон. Это авария государственного масштаба и реакция должна быть самая высокая», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО предложил сформировать рабочую группу во главе с заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и мэром города, которая должна, оценив ситуацию на месте, выработать план мероприятий по окончательной ликвидации последствий аварии, в том числе просчитать необходимую сумму расходов на эти работы. Выехать в Крым рабочая группа должна уже завтра.

«Сами деньги очень важны, но если там нет организации, то они эту проблему не решают», – сказал Президент.

Со своей стороны, мэр Керчи поднял проблемы финансирования этих работ. По его словам, финансирование из государственного бюджета недостаточное, и следовательно из бюджета города на это было направлено более 12 млн. грн.

Учитывая эти обстоятельства, глава государства отметил, что даст еще одно поручение Кабинету министров относительно немедленного выделения средств на ликвидацию последствий аварии.

«Я даю поручение правительству в третий раз рассмотреть этот вопрос и в полной мере его профинансировать», – сказал Президент.

Во время встречи также был обсужден вопрос утилизации нефтепродуктов, которыми была загрязнена окружающая среда в результате аварии.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года в Керченском проливе во время шторма пострадали более десятка судов. В море вылилось около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы. Часть мазута была собрана на острове Тузла и в Ленинском районе Крыма вместе с песком. Мазутно-песчаная смесь находится в Керченском порту.

Экологи назвали последствия шторма катастрофическими.