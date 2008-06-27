Тимошенко назначила Черновецкого своим заместителем по космосу

13:54, 27 июня 2008
Политика
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Распоряжение – на Урядовом портале

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назначена председателем Организационного комитета по подготовке и проведению 6-го Международного авиакосмического салона “Авиасвит-ХХI”. Новая должность премьера утверждена  распоряжениям Кабинета Министров Украины от 25 июня в 2008 г. № 882-р.

Одним из заместителей Тимошенко в оргкомитете назначен председатель Киевской горгосадминистрации Леонид Черновицкий. Текст распоряжения обнародован на Урядовом портале. Также распоряжением Кабмина № 882-р от 25 июня 2008г. за подписью Тимошенко утвержден план мероприятий по подготовке  и проведению 6-го Международного авиакосмического салона “Авиасвит-ХХI”. Отдельный пункт этого документа предусматривает, что персональный состав Организационного комитета утверждает лично глава оргкомитета.

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