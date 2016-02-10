"Третьей мировой не будет": В НАТО заявили, что многие страны ЕС не хотят воевать за Украину

Об этом сообщает "Радио.Свобода" со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников НАТО, который отвечает за международное сотрудничество.

Собеседник, пожелавший остаться неназванным, озвучил основные направления совместной работы.

«Главные задачи сотрудничества стороны уже определили. Так, в Киеве постоянно работает группа оборонных консультантов НАТО, которые помогают украинским коллегам усиливать боеспособность Вооруженных сил и проводить реформы. Совершенствуется все – от оперативных планов – до системы закупок и логистики. Кроме того, через механизм трастовых фондов мы участвуем в реабилитации военных, раненых во время конфликта на востоке Украины», - сказал он.

Читайте такжеНАТО и ЕС договорились о сотрудничестве в противодействии киберугрозам

Также он упомянул, что НАТО помогает проводить так называемое «гуманитарное разминирование» на востоке Украины, в районах, где прекратились боевые действия и где минные поля угрожают местным жителям.

Относительно военно технического сотрудничества чиновник НАТО уточнил, что альянс подтвердил право стран-членов индивидуально кооперироваться с Украиной, например, немецкие компании поставляют по специальной цене двигатели собственного производства для новых украинских бронетранспортеров БТР-3, БТР-4 и бронемашины «Дозор».

В то же время НАТО избегает вооруженного вмешательства в российско-украинский конфликт, объясняет чиновник альянса.

Читайте такжеВ НАТО заявили, что российские бомбардировки подрывают усилия по стабилизации в Сирии

«Будем честными: позиция многих стран ЕС, которые являются членами НАТО, они не хотят воевать за Украину. Поэтому Третьей мировой не будет. В то же время, мир может и должен поддержать Украину, усилив ее армию. И Украина способна сама уменьшить угрозу для себя, становясь сильнее и более реформированной страной», – признает чиновник НАТО.

Читайте такжеМиссия Украины при НАТО ожидает от Альянса обеспечения безопасности восточного фланга в Европе

По его словам, НАТО не удовлетворено тем, что часть украинских чиновников «не работают в полную силу для реформ», а политики – «выясняют отношения».

"Преодолеть эти проблемы и сделать государство гораздо сильнее должны сами украинцы, но при мощной поддержке Запада и НАТО в частности", - отметили в НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию в Украине одной из величайших угроз современности.