Столтенберг назвал ситуацию в Украине одной из величайших угроз современности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в начале заседания Североатлантического совета в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

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Генеральный секретарь Альянса напомнил о текущих вызовах и угрозах. «Мы сталкиваемся с наиболее сложными угрозами нашей безопасности в течение поколения – продолжающаяся неспокойная ситуация в Украине; неуспешные и несостоятельные государства (failed state) на юге, распространение терроризма и крупнейший кризис беженцев и мигрантов в Европе со времени окончания Второй мировой войны», - заявил Столтенберг.

По его словам, «мир стал более опасным местом, но НАТО отвечает. Мы представляем современное сдерживание и оборону от разного диапазона угроз. Мы внедряем наиболее существенную поддержку нашей коллективной безопасности со времени окончания «холодной войны». После многих лет существенных сокращений среди европейских союзников и Канады уменьшение расходов на оборону фактически, по сути, прекратилось».

Столтенберг также приветствует заявление США о планах одновременно увеличить расходы на оборону и военное присутствие в Европе.