ПАСЕ: Голодомор в Украине и массовый голод в СССР - это разные вопросы

На заседании Политического комитета ПАСЕ был утвержден докладчик по вопросу осуждения Голодомора как преступления тоталитарного режима в Украине и на других территориях бывшего Советского Союза. Им стал вице-президент ПАСЕ Александр БИБЕРАЙ (Албания).

Об этом сообщила заместитель председателя Постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ольга ГЕРАСИМЮК, передает пресс-служба НУ-НС.

«Эту кандидатуру, - сообщила она, - единогласно выдвинула самая большая политическая группа в ПАСЕ – Европейская народная партия».

О.ГЕРАСИМЮК также отметила, что «докладчик, утвержденный Политическим комитетом, выразил свою позицию по поводу будущего доклада, которая заключается в том, что доклад должен исследовать два разных вопроса. Отдельно – Голодомор в Украине и отдельно – массовый голод на территории бывшего СССР». «Название своего доклада Александр БИБЕРАЙ предложит до следующего заседания Политического комитета, которое состоится в сентябре, - добавила она.

Депутат подчеркнула, что «тема Голодомора в Украине очень серьезно обсуждалась на заседании политической группы ЕНП, которая выдвинула докладчиком Александра БИБЕРАЯ».

«Все собравшиеся отмечали серьезные отличия между тем, что происходило в 30-е годы в Украине, и голодом на других территориях бывшего Союза. На заседании политической группы отмечалось, что сами эти отличия и побуждают европейцев очень тщательно исследовать причины и последствия этого явления. Слово Голодомор европейцы однозначно связывают с преступлениями сталинского режима в Украине», - сказала О.ГЕРАСИМЮК.

Она также заметила, что в практике ПАСЕ - заниматься подготовкой доклада до двух лет. «Но Александр БИБЕРАЙ преисполнен решимости на подготовку своего доклада отвести максимум полгода. Мы рассчитываем, что обсуждение доклада начнется в январе следующего года», - уточнила депутат.