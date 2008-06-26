Ющенко назначил Тимошенко и Стельмаху на среду

В среду, 2 июля, под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание по вопросам макроэкономической стабильности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, совещание состоится в Секретариате Президента с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, представителей экономического блока правительства и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

Президент надеется, что Кабинет министров и Национальный банк Украины согласуют свои позиции по макроэкономическим показателям и на этом совещании в среду, 2 июля, правительство и НБУ будут иметь общую согласованную позицию по этому вопросу.