Ющенко возложит цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому

Завтра, 27 июня, в 10.00 Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня Конституции примет участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на мероприятие приглашаются фотографы и операторы.

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