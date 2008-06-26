Криль сказал, почему возникли проблемы у коалиции

Бывший городской председатель Харькова Владимир ШУМИЛКИН вчера был избран руководителем Харьковской областной организации политической партии “Единый Центр”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ”Единого Центра”.

"Я буду все делать для того, чтобы миссия, которую мы задумали для “Единого Центра”, была реализована. Мне кажется, в обществе вызревает усталость от идеологии разъединения, которую исповедуют многие партии. Это становится опасным для страны в целом. “Единый Центр” ставит перед собой амбициозное задание объединить страну", - сказал в своем выступлении В.ШУМИЛКИН.

В свою очередь, лидер “Единого Центра”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заметил, что украинцам надоела пустая предвыборная риторика политических лидеров. “Например, первые лица определенных политических сил возглавили избирательные списки в Киевсовет не потому, что хотели работать в Киевском городском совете, а потому, что хотели заработать себе политические дивиденды», - сказал он.

По мнению депутата, проблемы коалиции в нынешнем формате связаны с тем, что ее лидеры не интересовались мнением рядовых членов.

И.КРИЛЬ подчеркнул, что изменение системы выборов позволит избежать таких проблем в будущем и обеспечит представительство регионов в Раде. «Выборы в парламент должны проходить не по закрытым спискам, как сейчас, а по открытым, когда избиратель выбирает не только политическую силу, но и тех, кто, по его мнению, достоен представлять ее в Верховной Раде Украины», – сказал депутат.

И.КРИЛЬ также считает, что для выборов в местные советы «лучшей является смешанная система, когда часть депутатов избирается от мажоритарных округов, а часть - по спискам партий и блоков».