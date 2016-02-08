Украина считает "неприемлемым и провокационным" запуск КНДР баллистической ракеты

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«В Украине решительно осуждают и считают неприемлемыми и провокационными действия Корейской Народно-Демократической Республики, связанные с запуском 7 февраля 2016 года так называемого искусственного спутника «Кванмёнсон - 4», который может быть скрытым испытанием баллистического ракетоносителя»,- говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что, независимо от того, что на самом деле было его целью, этот запуск, осуществленный вскоре после ядерных испытаний в начале января, является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН №№1695, 1718, 1874, 2094 и других соответствующих документов.

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«Безответственные действия Пхеньяна серьезно ухудшают ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, подрывают региональный мир и стабильность», - отмечается в заявлении.

В МИД заявили, что Украина как государство, которое добровольно отказалось от своего ядерного арсенала и добросовестно выполняет свои обязательства в области нераспространения ядерных материалов, технологий и средств их доставки, продолжит тесное сотрудничество со своими партнерами, в частности членами СБ ООН, с целью соответствующего реагирования на этот вызов.

«Украина призывает Пхеньян в дальнейшем воздерживаться от подобных действий и вернуться к выполнению соответствующих резолюций СБ ООН», - отмечается в заявлении МИД.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля власти КНДР сообщили об успешном запуске спутника, однако США и Япония утверждали, что на самом деле речь шла об испытании баллистической ракеты. После этого по инициативе Южной Кореи по этому вопросу было собрано экстренное заседание Совета безопасности ООН, который осудил запуск ракеты.