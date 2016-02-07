В НАТО отреагировали на пуск баллистической ракеты из КНДР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на северокорейский пуск баллистической ракеты.

"Я решительно осуждаю запуск ракеты с использованием баллистической технологии, который состоялся незадолго после северокорейских ядерных испытаний 6 января", - цитирует Столтенберга пресс-служба Альянса.

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"Это является прямым нарушением пяти резолюций Совета Безопасности ООН, которыми КНДР неоднократно призывали прекратить все виды деятельности, связанные с программой разработки баллистических ракет, чтобы восстановить предыдущие обязательства относительно моратория на их запуск и не проводить никаких новых ядерных испытаний или пусков с использованием технологий баллистических ракет", - говорится в заявлении Генсека НАТО.

Также НАТО призывает власти Северной Кореи выполнить свои обязательства в рамках международного права, не угрожать и не запускать баллистические ракеты, а также воздержаться от дальнейших провокационных действий.

Как сообщал УНИАН, в конце января Северная Корея сообщила ООН о намерении до 25 февраля запустить собственный спутник. Официально объявлено, что это должно послужить развитию северокорейской ракетной техники дальнего действия.

Это намерение вызвало резкий протест Японии и США. Министр обороны Японии Ген Накатани приказал подготовить ПВО страны к уничтожению северокорейской ракеты. Власти США заявили о намерении ужесточить санкции в отношении Пхеньяна, если он не откажется от своего замысла.

Резкая реакция мировой общественности на планы КНДР по освоению космического пространства связана с тем, что ракетоносители, которые используются для вывода спутника на орбиту, созданы на основе баллистических ракет дальнего радиуса действия. Успешный запуск спутника будет означать продвижения Пхеньяна в технологии доставки боевых зарядов на дальние расстояния.

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12 января Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские баллистические ракеты отныне могут быть оснащены боеголовками с термоядерным зарядом. Успешные испытания таких зарядов Пхеньян официально объявил 6 января.