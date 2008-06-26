Ющенко спросил у Тимошенко, почему у нее инфляция в 4 раза выше, чем в мире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодняшние темпы инфляции в Украине – это результат ошибок в национальной экономической политике, а не последствия инфляционных процессов в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время подхода к прессе в Киеве.

В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся на экономическом рынке Украины сегодня. Он, в частности, напомнил, что за 5 месяцев инфляция составляла свыше 14%. «Это слишком много, и это должно беспокоить всех», - сказал Президент.

При этом он обратил внимание, что многие говорят о том, что это влияние мировых тенденций. «Такое же международное влияние идет и на белорусский рынок, и на российский рынок, и на польский рынок, и на молдавский рынок. Но почему в Украине инфляция в 4 раза выше, чем в мире? Очевидно, это означает, что основной причиной являются ошибки во внутренней экономической политике, и об этом необходимо честно говорить», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также раскритиковал ситуацию на валютном и кредитном рынках. По словам главы государства, людей беспокоит, что будет дальше с курсом валют, поскольку сегодня гривня вышла из валютного коридора.

Говоря о состоянии дел на кредитном рынке, Президент отметил, что сегодня объем кредитования сокращается. В частности, за словам В.ЮЩЕНКО, в июне прирост объемов кредитования составлял всего 2%, и если сравнить его с уровнем инфляции в 14%, то это означает сокращение. «С помощью какого ресурса экономика должна развиваться?», - спросил Президент, отметив, что вышеприведенные цифры свидетельствуют о том, что реальная кредитная ставка сегодня составляет 18-21%.

«Это не та процентная ставка, которая дает стимул для развития национальной экономики», - сказал глава государства, отметив, что упомянутые обстоятельства являются серьезным вызовом, который требует сегодня согласовать позиции Нацбанка и правительства для улучшения ситуации.