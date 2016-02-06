МИД Дании: Украина "много сделала", а Россия "делает недостаточно"

19:10, 06 февраля 2016
Политика
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Министр иностранных дел Дании уточнил, что РФ должна отказаться от поддержки боевиков.

REUTERS

Министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен заявил, что Украина "много сделала", а Россия "делает недостаточно".

Об этом он заявил в своем микроблоге в Твиттере в ответ на комментарии по поводу интервью Reuters, сообщает Украинская правда.

"Украина сделала много. Россия делает недостаточно... Если Россия изменит (откажется) поддержку боевикам - мир и процветание придут быстро", - отметил он.

"Мы высоко ценим Украину и готовы помочь", - добавил он.

Как известно, ранее Reuters опубликовало интервью Йенсена. Там приводились его слова о том, что если в Украине не пройдут реформы, это может подорвать поддержку этой страны со стороны ЕС о введении санкций против России.

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