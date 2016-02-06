В МИД Дании рассказали, от чего зависит сохранение санкций ЕС против России

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, передает Reuters.

"Если Украина не будет проводить реформы, связанные с Минскими договоренностями, Европе будет очень трудно продолжать поддержку санкций против России", - отметил он.

Кроме того, Йенсен заявил, что у Украины есть срок, "реформы не могут ждать".

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Также глава МИД Дании вспомнил об отставке Абромавичуса и выразил убеждение, что это некое предупреждение, что Европа должна помочь больше Украине.

Напомним, ранее глава подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней службы Евросоюза Дирк Шубель заявил, что в Евросоюзе не будут поднимать вопрос снятия санкций для России до полного выполнения Минских договоренностей.