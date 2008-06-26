Тимошенко поехала на Луганщину

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Луганскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки глава правительства планирует ознакомиться с работой шахты им. Фрунзе ДП “Ровенькиантрацит”, а также провести совещание относительно состояния дел, перспектив развития и реформирования угольной отрасли.

В поездке премьера сопровождают министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ и другие.