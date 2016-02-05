Порошенко ввел в действие решение СНБО о государственном оборонном заказе на 2016 год
16:02, 05 февраля 2016Политика
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Контроль за выполнением этого указа поручен секретарю СНБО Александру Турчинову.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2016 год».
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Об этом говорится в указе главы государства №40 от 5 февраля.
Контроль за выполнением этого указа поручен секретарю СНБО Александру Турчинову.
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