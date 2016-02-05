Порошенко ввел в действие решение СНБО о государственном оборонном заказе на 2016 год

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2016 год».

Читайте такжеПорошенко заявил, что гособоронзаказ на этот год увеличат на 34% в гривневом эквиваленте

Об этом говорится в указе главы государства №40 от 5 февраля.

Контроль за выполнением этого указа поручен секретарю СНБО Александру Турчинову.