Яценюк пожаловался на постоянное давление на министров своего правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

"Оказывается постоянное давление на отдельных министров, на правительство в целом. Есть очень много интересных заявлений, которые звучат от украинского политикума из стен украинского парламента", - сказал Яценюк.

"Это грязная политическая реальность, против которой выступаю я, как премьер-министр, и с которой мы боремся", - добавил глава правительства.

По его словам, нынешнее правительство делает ошибки, но при этом движется вперед.

"Поэтому как премьер-министр я буду защищать, как и защищал, каждого члена нашего правительства, каждого министра", - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что "под политическим давлением ряд министров вынуждены были написать заявления об отставке".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем главы фракции «БПП» Игорем Кононенко, который «в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды».

«Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков... У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами», - сказал Абромавичус.

Ранее, 11 декабря, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил о намерении подать в отставку.