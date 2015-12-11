Министр инфраструктуры Пивоварский заявил об отставке

Об этом министр сообщил во время брифинга сегодня, 11 декабря.

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При этом на вопрос журналистов о том, кто может стать следующим министром инфраструктуры, Пивоварский отметил, что это должен быть человек с опытом общения с политиками.

"Это должен быть технократ с большим опыт общения с политикумом. Человек, который имеет больший опыт общения с Верховной Радой", - сказал министр.

Также он добавил, что после своего увольнения намерен вернуться в бизнес.

Кроме того, Пивоварский указал на отсутствие достойных зарплат для чиновников.

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"Критический момент - очень тяжело руководить отраслью, где оборот почти 100 млрд грн, где полмиллиона людей, огромная ответственность, это очень тяжело делать за 6 тысяч гривен. Очень тяжело мотивировать людей приходить с рынка в министерство на заплату 5,4 тыс. грн. Это средняя зарплата по министерству и это самая низка зарплата в Кабмине", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, вслед за Пивоварским о своей отставке заявили первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян.

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум".