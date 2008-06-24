В ЕЦ считают, что единственный выход - новая коалиция

Единственным способом возобновить дееспособность парламента является создание новой коалиции, заявляет народный депутат Украины Василий ПЕТЁВКА (фракция НУ-НС), член партии “Единый центр”.

Как сообщает сайт “Гарт”, депутат выразил убеждение, что "единственный вариант – это новая коалиция".

“Даже если Конституционный Суд вынесет решение, что коалиция существует и должна действовать, от этого никому лучше не будет», - сказал он.

По словам В.ПЕТЁВКИ, сегодня “парламент недееспособен”. Он отметил, что в случае, если Партия регионов “будет отстаивать свою позицию и в дальнейшем, очевидно, что ни один законопроект принят не будет”.

“Имеем ситуацию, когда оппозиция не хочет брать на себя ответственность и считает, что отвечать должна коалиция. А, несмотря на юридическое существование коалиции, де-факто ее нет, поэтому работать в парламенте сегодня некому», - считает В.ПЕТЁВКА.