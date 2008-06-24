У Ющенко считают, что Верховного суда нет: там «сами себя назначают»

Секретариат Президента Украины разработал некоторые изменения в законопроект о судоустройстве, которые будут предложены на рассмотрение парламента, если депутаты не поддержат зарегистрированный в Верховной Раде проект закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, отвечая на вопрос журналистов.

«Есть отдельный законопроект. Не нужно огульно его охаивать, нужно вносить свои предложения. У нас готов доработанный законопроект в новой редакции», - сказал И.ПУКШИН.

По его словам, на сегодняшний день в Украине «нет Верховного Суда». По убеждению И.ПУКШИНА, Совет судей «присвоил властные полномочия назначать на административные должности судей», что является негативным явлением.

И.ПУКШИН также отметил, что в соответствии с предложенным Президентом проектом закона, в состав Верховного Суда должны входить 16 человек (по 4 судьи от каждого специализированного суда).

Заместитель главы Секретариата Президента отметил неприемлемость ситуации, когда председатель суда решает, кому назначать на рассмотрение то или другое дело. По его словам, роль председателя суда должна «сводиться к представительским полномочиям», и таким образом можно будет избежать злоупотреблений.

Как заметил в контексте высказанного И.ПУКШИН, на сегодняшний день около 80% состава Совета судей составляют лица, «которые сами себя назначают». А поэтому, заметил он, необходимо урезать властные полномочия у председателей судов.

В то же время И.ПУКШИН выразил удивление по поводу высказываний председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО о том, что якобы Президент Украины «пытается приватизировать судебную систему».

По убеждению И.ПУКШИНА, «если мы в ближайшее время не осуществим судебную реформу - это будет угрожать национальной безопасности Украины. Как заметил И.ПУКШИН, во время проведения судебной реформы необходимо четко разработать систему лишения судей должностей за вынесение неправомерных решений.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, который касался высказываний В.ОНОПЕНКО о невозможности его встречи с Президентом, И.ПУКШИН отметил, что председатель ВСУ имел в последнее время достаточно много возможностей встретиться с Президентом, однако все зависело от его желания.

Как сообщал УНИАН, 23 июня председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявил о попытках определенных политических сил неправовым образом добиться принятия парламентом антиконституционного законопроекта «О судоустройстве и статусе судей».

«Сегодня, как никогда, реальным является установление на законодательном уровне неконституционного контроля за судами и судьями, системы противоправного вмешательства в их деятельность, полное разрушение судебной системы Украины», – сказал В.ОНОПЕНКО.

Председатель ВСУ добавил, что упомянутый законопроект «О судоустройстве и статусе судей» подготовлен на базе двух законопроектов по вопросам судоустройства и статуса судей, внесенных Президентом в Верховную Раду V созыва в декабре в 2006 года.

По мнению В.ОНОПЕНКО, законопроект содержит целый ряд положений, которые противоречат Конституции Украины, а во многих случаях неконституционность таких положений уже признана Конституционным судом. Особенно он раскритиковал попытку радикально изменить этим законопроектом систему судов Украины, в частности, дополнительно внедрить большое количество новых судебных органов, а также лишить Верховный Суд Украины не только статуса высшего судебного органа, как это предусмотрено Конституцией, но и фактически судебного органа вообще.

Сегодня И.ПУКШИН заявил, что оценки законопроектов о внесении изменений в законы «О судоустройстве Украины» и «О статусе судей», публично сделанные председателем Верховного Суда, не имеют под собой никакого объективного основания.