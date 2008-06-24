Тимошенко прибыла во Львов
14:09, 24 июня 2008Политика
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Премьер-министр посетит больницы
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой во Львов.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ситуацией, возникшей в результате вчерашнего урагана.
Планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО посетит больницы, где находятся пострадавшие в результате урагана, а также проведет совещание во Львовской облгосадминистрации.
В поездке премьер-министра сопровождают министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, а также министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.
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