Тимошенко прибыла во Львов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ситуацией, возникшей в результате вчерашнего урагана.

Планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО посетит больницы, где находятся пострадавшие в результате урагана, а также проведет совещание во Львовской облгосадминистрации.

В поездке премьер-министра сопровождают министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, а также министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.