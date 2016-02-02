Гройсман закрыл третью сессию ВР VIIІ созыва, четвертую откроет в 16 часов

После этого в сессионном зале парламента прозвучал в записи Государственный гимн Украины.

Гройсман напомнил, что четвертая сессия ВР будет открыта сегодня в 16 часов.

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Как известно, согласно Конституции Украины, сессия открывается в первый вторник февраля.