Гройсман закрыл третью сессию ВР VIIІ созыва, четвертую откроет в 16 часов

14:11, 02 февраля 2016
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман закрыл третью сессию парламента VIII созыва.

Фото УНИАН

После этого в сессионном зале парламента прозвучал в записи Государственный гимн Украины.

Гройсман напомнил, что четвертая сессия ВР будет открыта сегодня в 16 часов.

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Как известно, согласно Конституции Украины, сессия открывается в первый вторник февраля.

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