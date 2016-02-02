"Самопомич" не будет голосовать за предварительное одобрение изменений в Конституцию относительно правосудия - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала народный депутат Украины Елена Сотник на заседании парламента.

Она напомнила, что Конституционный суд Украины дал положительное заключение о соответствии данного законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, но в то же время было высказано 10 судьями КС отдельные мысли, где подвергается острой критике текст законопроекта.

“Каждая эта отдельная мысль носит негативный характер относительно изменений в этой Конституции”, - отметила она.

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Сотник подчеркнула, что “при данных обстоятельствах мы не можем принять это решение в первом чтении и в связи с этим фракция "Самопомич" предлагает не терять ту хорошую работу, которую сделал же сегодня этот парламент”.

По ее словам, необходимо данный законопроект направить на доработку в профильный комитет с тем, чтобы снять положения, которые содержат “очень серьезную угрозу тотального контроля президента над судейской ветвью власти следующие два года".

Она подчеркнула, что парламент должен доработать данный законопроект и привести его к такому состоянию, чтобы мы могли четко указать обществу, что эти изменения в судоустройства гарантируют право на справедливый суд”.