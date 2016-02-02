Сегодня Рада рассмотрит изменения в Конституцию в части правосудия (прямая трансляция)

Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады Украины.

Депутаты сегодня планируют рассмотреть в первом чтении проект закона №3025 об особом режиме спецконфискации имущества.

Читайте такжеКС вынес решение по доработанным изменениям в Конституцию в части правосудия

Также на повестке дня парламента проект закона №3334 о государственном флаге Украины. Кроме того, сегодня Рада рассмотрит проект закона №3206 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гарантий социальной защиты некоторых категорий лиц из числа участников АТО.

В повторном первом чтении депутаты намерены рассмотреть доработанный законопроект № 2504а-д о государственном реестре военнообязанных.