Сегодня Рада рассмотрит изменения в Конституцию в части правосудия (прямая трансляция)

10:11, 02 февраля 2016
Политика
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2 февраля парламент рассмотрит законопроект №3524 о внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия). 

REUTERS

Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады Украины.

Депутаты сегодня планируют рассмотреть в первом чтении проект закона №3025 об особом режиме спецконфискации имущества.

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Также на повестке дня парламента проект закона №3334 о государственном флаге Украины. Кроме того, сегодня Рада рассмотрит проект закона №3206 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гарантий социальной защиты некоторых категорий лиц из числа участников АТО.

В повторном первом чтении депутаты намерены рассмотреть доработанный законопроект № 2504а-д о государственном реестре военнообязанных.

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