В НУ-НС уже готовы пожертвовать Яценюком?

Коалиция должна искать выход из кризиса не через блокирование, а путем договоренностей с Блоком Литвина. Даже ценой поста главы Верховной Рады. Об этом во время программы «Свобода слова» заявил Олесь Доний, народный депутат, фракция НУ-НС.

По словам Дония, коалиция получила сильный удар и должна признать свою недееспособность. Выходом из сложившейся ситуации могут стать официальные договоренности с Блоком Литвина на выдвинутых последним условиях: «Блок Ливина выслушать, чего они хотят, на каких усолвиях они готовы войти в эту коалицию. Может это министерские посты, или речь идет о главе Верховной Рады. Нужно определить, готовы ли мы для единства коалиции пойти на ротацию главы Верховной Рады. Я, например, считаю, что ничего страшного в этом не будет. И лучше новая организация, чем политический хаос, который есть»

ICTV